Pirlo dopo il caos Nazionale è tranquillo e si rifugia nell’amore

(Adnkronos) –

Andrea Pirlo nonostante come sia finita con la Nazionale italiana di calcio è “tranquillo”. Il tecnico dopo le polemiche per il caso Fonbet si è detto “amnerggiato” per come sia andata, dal ritiro austriaco dello United Fc di Dubai, il cui patron, l’oligarca russo Sergey Lomakin, è uno dei principali azionisti del sito di scommesse russo che gli è costato l’assegnazione.”Andrea è abituato ai polveroni e ha già girato pagina”, dicono da Dubai i suoi amici come riporta Il Giornale nella rubrica ‘Indiscrezioni e gossip’ a cura di Roberto Alessi. Quando Pirlo si mise con Valentina Baldini, che ha sposato nel 2022 dopo otto anni di relazione, era più che sposato con Deborah Roversi, da cui ha avuto due figli, Nicolò e Angela. Quando venne alla luce la loro relazione, fu uno scandalo infinito: lui lasciava una moglie con due bambini e lei, dopo dieci anni, un compagno dal nome non importante, importantissimo anche per Pirlo: Riccardo Grande Stevens, figlio dello storico legale di Casa Agnelli, il potentissimo avvocato Franzo Grande Stevens.

Ora è passato diverso tempo che è una grande medicina e la famiglia è diventata allargata e in buoni rapporti. “Figuriamoci se si è perso d’animo per non essere stato confermato Ct della Nazionale che era di per sé una grana”, proseguono da Dubai, dove Pirlo ha casa, “Andrea ha le palle: ricordi che aveva affrontato con giudizi coraggiosi la Scommessopoli del 2011?”.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)