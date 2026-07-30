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Lazio e Polymarket ad un passo dalla rescissione, indennizzo a favore del club

Sport nazionale
REDAZIONE
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(Adnkronos) –
La Lazio e Polymarket stanno lavorando ad una risoluzione consensuale del rapporto che si chiuderà, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti internazionali, nelle prossime ore.  

Dopo che la piattaforma è stata inserita nella blacklist dell’Agenzia Dogane e Monopoli, che assimila il servizio a quello di un operatore di scommesse non autorizzato a operare sul mercato italiano, era un epilogo probabilmente inevitabile e che comporterebbe un danno d’immagine, ma che potrebbe non comportare un danno economico, visto che, secondo quanto trapela, Polymarket potrebbe versare un indennizzo a favore della società biancoceleste che copre oltre una stagione di contratto anche senza esporre il brand. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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