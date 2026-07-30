Urso: “Italia-Francia per autonomia strategica Ue nello spazio” Video News 30 Luglio 2026 12:38 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Carta d’identità elettronico, da oggi validità illimitata per gli over 70 Video News Riconoscimento facciale, si apre un nuovo fronte tra Roma e Bruxelles Video News Notte di fuoco in Ucraina, missile russo in Polonia – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News Prometeo tv n° 30 del 29 luglio 2026 Video News Rottamazione quinquies, entro il 31 luglio la prima o unica rata Video News Zelensky: “Putin perde 30.000 soldati al mese”, da Mosca mandato di arresto al Ceo di Telegram – Not Video News L’Italia valuta quanti fondi Safe usare per la Difesa – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Salus tv n° 30 del 29 luglio 2026 Video News Sostenibilità, dal 12/8 il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi in plastica: cosa cambia Video News Imballaggi, Conai accanto alle aziende che devono adeguarsi al nuovo Ppwr Video News Sostenibilità, Fontana (Conai): “La circolarità al centro del nuovo Regolamento europeo sugli Video News Imballaggi, Conai: “Con tasso di riciclo sopra 77% Italia è leader a livello europeo” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 36 ° C 36.8 ° 35.3 ° 39 % 3.1kmh 7 % Gio 36 ° Ven 39 ° Sab 38 ° Dom 40 ° Lun 39 ° Ultimi articoli Primo Piano Grosseto aderisce a definizione agevolata, sindaco Vivarelli Colonna: “Debiti alleggeriti da interessi e sanzioni” Lavoro Incendi: Cuomo (Ass. Pirotecnici): “Causati da fuochi artificio? problema è illegalità” Sport nazionale Luna Rossa a Bagnoli: firmata la consegna dell’area per la base della 38a America’s Cup Primo Piano Restituito all’arcidiocesi di Siena un altro frammento di una pagina miniata medievale recuperata dai carabinieri Lavoro Spazio, Urso: “Italia e Francia insieme per autonomia strategica Ue” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Carta d’identità elettronico, da oggi validità illimitata per gli over 70 Video News Riconoscimento facciale, si apre un nuovo fronte tra Roma e Bruxelles Video News Notte di fuoco in Ucraina, missile russo in Polonia – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video news Video News Carta d’identità elettronico, da oggi validità illimitata per gli over 70 Video News Riconoscimento facciale, si apre un nuovo fronte tra Roma e Bruxelles Video News Notte di fuoco in Ucraina, missile russo in Polonia – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos