Sostenibilità, Fontana (Conai): “La circolarità al centro del nuovo Regolamento europeo sugli Video News 29 Luglio 2026 12:08 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Sostenibilità, dal 12/8 il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi in plastica: cosa cambia Video News Imballaggi, Conai accanto alle aziende che devono adeguarsi al nuovo Ppwr Video News Imballaggi, Conai: “Con tasso di riciclo sopra 77% Italia è leader a livello europeo” Video News Caldo record con l’anticiclone africano e le temperature si impennano Video News Semestre da primato per la logistica di Poste Italiane Video News Rotocalco n° 30 del 29 luglio 2026 Video News Giornata mondiale epatiti virali, Di Gennaro (UniBa) ‘migranti e rifugiati più vulnerabili’ Video News L’Europa brucia e il fuoco comincia a fabbricarsi il meteo Video News In Ucraina +37% vittime civili, Kiev verso nuove proteste – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News Natalità, oltre 6 italiani su 10 rinunciano ad avere figli per motivi economici e sociali Video News Piccolo (Gilead) ‘Giornata mondiale occasione per puntare l’attenzione su epatiti virali B, C e D Video News Lichtner (infettivologa), ’55enni e over-55 immuni da epatite D perché già vaccinati contro epatite Carica altri Firenze cielo sereno enter location 35.4 ° C 36.7 ° 33.6 ° 37 % 0.9kmh 0 % Mer 35 ° Gio 37 ° Ven 41 ° Sab 38 ° Dom 41 ° Ultimi articoli Finanza Mps-Banco Bpm, consiglieri di minoranza contro Lovaglio: Consob valuta una possibile manipolazione del mercato Sport nazionale EUG Salerno 2026, l’Europa dello sport universitario parla campano Ambiente ed Energia Earth Overshoot Day, dal 30 luglio in debito con la Terra: finite le risorse 2026 Primo Piano Anziano di 92 anni travolto in bici da un’auto: in elisoccorso da Grosseto a Siena Primo Piano Allarme per la scomparsa di un’anziana a Lastra a Signa: trovata a dormire in una vigna SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Sostenibilità, dal 12/8 il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi in plastica: cosa cambia Video News Imballaggi, Conai accanto alle aziende che devono adeguarsi al nuovo Ppwr Video News Imballaggi, Conai: “Con tasso di riciclo sopra 77% Italia è leader a livello europeo” Video news Video News Sostenibilità, dal 12/8 il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi in plastica: cosa cambia Video News Imballaggi, Conai accanto alle aziende che devono adeguarsi al nuovo Ppwr Video News Imballaggi, Conai: “Con tasso di riciclo sopra 77% Italia è leader a livello europeo”