Allarme per la scomparsa di un’anziana a Lastra a Signa: trovata a dormire in una vigna

LASTRA A SIGNA – I vigili del fuoco del comando di Firenze, con il nucleo Sapr della Toscana, sono intervenuti questa notte alle 2 nel comune di Lastra a Signa, in supporto ai carabinieri, per la ricerca di una donna di 80 anni che si era allontanata dalla propria abitazione non avendo poi fatto rientro.

Sul posto inviata anche la squadra di terra del distaccamento di San Casciano in Val di Pesa.

Il nucleo Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) apprese le informazioni sulla ricerca, ha iniziato ad effettuare il sorvolo della zona con un drone dotato di termocamera che ha permesso in pochi minuti di individuare la donna. Sono quindi state comunicate le coordinate geografiche alla squadra di terra che, insieme al personale dell’Arma, ha raggiunto la donna in una vigna.

La donna stava dormendo. I vigili del fuoco hanno pertanto verificato i parametri vitali e, dopo averla svegliata, l’hanno adagiata su una barella roll e affidata ai sanitari per il successivo trasferimento al pronto soccorso.