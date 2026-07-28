Scontro in scooter: ferite due giovani a Massa, una è grave

MASSA – Paura nel tardo pomeriggio di oggi (28 luglio) in via Alta Tambura, nella frazione collinare di Gronda a Massa, dove due giovanissime sono rimaste ferite a seguito di un incidente a bordo di uno scooter.

La chiamata d’emergenza è arrivata alla centrale del 118 intorno alle 18. Ad avere la peggio nello scontro sono state due ragazze di circa 18 anni che viaggiavano sul mezzo a due ruote. La gravità delle lesioni riportate da una delle giovani ha spinto i sanitari a richiedere l’intervento immediato dell’elisoccorso Pegaso, a bordo del quale la paziente è stata trasferita d’urgenza in codice rosso al policlinico di Cisanello a Pisa.

La seconda ragazza coinvolta nell’incidente è stata invece stabilizzata sul posto e accompagnata in codice giallo all’ospedale delle Apuane per gli accertamenti e le cure necessarie. Oltre all’elicottero, per prestare i primi soccorsi sono intervenute l’automedica di Massa e l’ambulanza della Croce Rossa di Massa.