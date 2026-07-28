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Fiamme all’Osmannoro in un edificio industriale per la produzione di pellame

Sul posto tre squadre, tre autobotti, un carro aria, un'autoscala. Chiesto in via preventiva l'intervento dell'Arpat per le analisi dell'aria

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REDAZIONE
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L'incendio all'Osmannoro (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – I vigili del fuoco del comando di Firenze, stanno intervenendo da questa mattina (28 luglio) in via Pratese, zona Osmannoro, per un incendio di un edificio industriale per la produzione di pellami.

Sul posto tre squadre, tre autobotti, un carro aria, un’autoscala e sono in attivazione ulteriori risorse. Sul posto il funzionario per il coordinamento delle operazioni di spegnimento.

L’incendio sta interessando il secondo piano dell’edificio. Sul posto anche la polizia locale per la gestione della viabilità. È stato inoltre richiesto l’intervento preventivo di un equipaggio sanitario e dell’Arpat.

© Riproduzione riservata

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