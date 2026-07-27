Scontro alle 7 del mattino: muore a 17 anni in scooter contro un autobus

BAGNO A RIPOLI – Una comunità sotto choc per un tragico incidente stradale avvenuto alle prime luci del mattino nel Fiorentino, che è costato la vita a un giovanissimo. A perdere la vita è stato il diciassettenne Edoardo Varvarito, rimasto vittima di un violento scontro avvenuto poco prima delle 7 all’Antella, frazione del comune di Bagno a Ripoli, lungo via Ubaldino Peruzzi.

Secondo una prima ricostruzione dell’episodio svolta dai carabinieri, intervenuti d’urgenza sul posto insieme ai sanitari del 118, l’impatto tra lo scooter a bordo del quale viaggiava il minorenne e un autobus di linea si è verificato nei pressi di una curva. Un urto violento che purtroppo non ha lasciato scampo al diciassettenne: nonostante i tempestivi soccorsi prestati dal personale medico, il ragazzo è deceduto sul posto a causa delle gravissime lesioni riportate. I militari dell’Arma sono al lavoro per effettuare i rilievi di rito e accertare l’esatta dinamica dell’incidente.

La notizia del dramma ha destato profonda commozione a Prato, dove la famiglia del giovane è molto conosciuta per l’attività imprenditoriale legata all’azienda Varvarito. Il sindaco Matteo Biffoni ha espresso a nome di tutta la giunta e dell’amministrazione comunale il proprio sincero cordoglio per la prematura scomparsa del diciassettenne: “Si tratta di una terribile tragedia che colpisce profondamente la comunità. Da babbo posso dire che non ci sono parole adeguate di fronte alla perdita di un figlio. In questo momento di dolore ci stringiamo attorno al padre Franco, alla famiglia e a tutti i dipendenti dell’azienda, realtà stimata sul territorio, manifestando la vicinanza e la solidarietà dell’intera città”.

“La notizia della morte di Edoardo Varvarito ci addolora profondamente e lascia tutti sgomenti. Di fronte alla perdita di un ragazzo di appena 17 anni vengono a mancare le parole. Ci stringiamo in un abbraccio al padre Franco, alla mamma, alla sorella e ai familiari tutti, agli amici, alla comunità di Bagno a Ripoli e a quella scolastica del Gobetti-Volta, colpite da un dolore immenso. Un pensiero particolare va anche alla grande famiglia della Sancat, dove Edoardo aveva trovato, attraverso il basket, un luogo di crescita, amicizia e condivisione. In questo momento di profonda sofferenza tutta la città è vicina a chi gli ha voluto bene e ne custodirà il ricordo con affetto”. Così la sindaca di Firenze Sara Funaro e l’assessora allo Sport Letizia Perini esprimono il loro cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Edoardo Varvarito.

“È difficile trovare le parole davanti alla perdita di un ragazzo di soli 17 anni, una vita spezzata troppo presto – aggiunge il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi -. In momenti come questo non esistono parole capaci di alleviare un dolore così grande. Possiamo soltanto stringerci con affetto intorno a chi gli ha voluto bene e condividere il loro immenso dolore”. Così il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi esprime il suo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Edoardo Varvarito.