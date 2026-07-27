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Pianese, Francesco Proietto: “Vogliamo dare continuità a quanto fatto finora”

Alla terza stagione consecutiva tra i professionisti, l'obiettivo dichiarato è dare continuità e consolidare quanto di buono costruito negli ultimi anni

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
Francesco Proietto
Foto: Ufficio stampa / Us Pianese
1 ' di lettura

PIANCASTAGNAIO – Il centrocampista della Pianese Francesco Proietto ha fatto il punto della situazione direttamente dal ritiro estivo, soffermandosi sull’avvio della nuova annata e sul suo percorso con la maglia bianconera. Il classe 2001, arrivato alla sua quarta stagione consecutiva a Piancastagnaio, riveste ora il ruolo di giocatore con maggiore anzianità all’interno della squadra.

“È sempre bello ricominciare una nuova stagione. Si apre un nuovo percorso e, in questi primi giorni, stiamo iniziando a conoscerci con i nuovi compagni e con il nuovo staff tecnico”, ha dichiarato il centrocampista, sottolineando come le sensazioni iniziali siano positive e mirate a costruire la condizione fisica ideale.

Per la Pianese si prospetta il terzo anno consecutivo tra i professionisti. Sotto questo aspetto, Proietto ha evidenziato l’intenzione di dare continuità al lavoro svolto negli ultimi due anni: “Quella che ci attende sarà la terza stagione consecutiva della Pianese tra i professionisti. L’obiettivo è dare continuità al percorso iniziato due anni fa, consolidando quanto di buono è stato costruito. Vogliamo ripartire con lo stesso entusiasmo e la stessa determinazione, cercando di raggiungere traguardi importanti, perché in questi ultimi anni la Pianese ha dimostrato di poter fare grandi cose”.

Con la partenza della nuova stagione, il centrocampista assume una responsabilità maggiore all’interno del gruppo, un aspetto accolto con favore: “Per me sarà la quarta stagione a Piancastagnaio. Mi fa piacere sentire crescere le responsabilità nei miei confronti, sia da parte della società che dei compagni. È un ruolo che accolgo con grande piacere e che cerco di interpretare nel migliore dei modi. Sono felice di essere ancora qui e darò il massimo per aiutare la squadra a migliorarsi ancora e a disputare un’altra stagione importante”.

© Riproduzione riservata

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