32.9 C
Firenze
lunedì 27 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Torna a Piombino il Radio Stop Festival: musica e spettacolo in piazza Bovio mercoledì 29 luglio

Sul palco allestito sul mare si alterneranno artisti del calibro di Giusy Ferreri, LDA, Aka 7even, Alessio Bernabei e Lorenzo Salvetti

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Piombino
Foto di: archivio DC
Meno di 1 ' di lettura

Piazza Bovio si appresta a fare da cornice al ritorno del Radio Stop Festival, in programma per la serata di mercoledì 29 luglio. L’appuntamento musicale animerà il centro piombinese a partire dalle 21,30, offrendo al pubblico un cartellone che unisce nomi noti della canzone italiana e giovani promesse della scena contemporanea.

Il palco allestito nella piazza vedrà l’alternanza di numerosi interpreti. Tra i protagonisti della serata figurano Giusy Ferreri, Lorenzo Salvetti, Rob, la coppia formata da LDA e Aka 7even, Alessio Bernabei, Trigno, Luk3, Elena D’Elia, Cate Lumina, Seltsam, Plasma e il gruppo composto dai Breakfast Club & Ascanio, oltre ad altri ospiti.

La conduzione della kermesse è affidata a Roberto Giannoni e Antonella Fiordelisi, mentre la direzione artistica porta la firma di Manuel Magni. L’accesso del pubblico all’area dell’evento sarà libero, senza necessità di prenotazione, con l’apertura dei cancelli fissata per le 20,00.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
32.9 ° C
34.6 °
32.1 °
45 %
0.9kmh
0 %
Lun
33 °
Mar
36 °
Mer
40 °
Gio
41 °
Ven
42 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1677)ultimora (1059)Video Adnkronos (320)Tecnologia (79)sport (59)salute (56)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati