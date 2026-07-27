Torna a Piombino il Radio Stop Festival: musica e spettacolo in piazza Bovio mercoledì 29 luglio

Piazza Bovio si appresta a fare da cornice al ritorno del Radio Stop Festival, in programma per la serata di mercoledì 29 luglio. L’appuntamento musicale animerà il centro piombinese a partire dalle 21,30, offrendo al pubblico un cartellone che unisce nomi noti della canzone italiana e giovani promesse della scena contemporanea.

Il palco allestito nella piazza vedrà l’alternanza di numerosi interpreti. Tra i protagonisti della serata figurano Giusy Ferreri, Lorenzo Salvetti, Rob, la coppia formata da LDA e Aka 7even, Alessio Bernabei, Trigno, Luk3, Elena D’Elia, Cate Lumina, Seltsam, Plasma e il gruppo composto dai Breakfast Club & Ascanio, oltre ad altri ospiti.

La conduzione della kermesse è affidata a Roberto Giannoni e Antonella Fiordelisi, mentre la direzione artistica porta la firma di Manuel Magni. L’accesso del pubblico all’area dell’evento sarà libero, senza necessità di prenotazione, con l’apertura dei cancelli fissata per le 20,00.