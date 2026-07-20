Elio e le Storie Tese al Musart Festival: il pubblico sceglie la scaletta del concerto

PRATOLINO (FI) – Il Musart Festival 2026 si prepara ad accogliere Elio e le Storie Tese, protagonisti martedì 21 luglio al Parco Mediceo di Pratolino con il loro Tour à la carte. La peculiarità della serata risiede nel coinvolgimento diretto degli spettatori, chiamati a definire la scaletta del concerto attraverso il sito ufficiale della band. I musicisti, che si definiscono ‘Chef stellati delle 7 note’, hanno strutturato l’evento in modo da rendere il pubblico parte integrante dello spettacolo, trasformando la scelta dei brani in un momento interattivo che precede l’esibizione dal vivo.

I biglietti, in posti numerati, sono acquistabili su Ticketone e presso i punti vendita Boxoffice Toscana con prezzi compresi tra 25 e 50 euro. Per facilitare l’accesso al Parco Mediceo, sono stati predisposti parcheggi temporanei, prenotabili in anticipo sul sito di Ticketone, e un servizio di collegamento tramite golf-car per raggiungere l’area del concerto. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, Autolinee Toscane ha previsto corse straordinarie della linea 25 in partenza da Pratolino al termine dello spettacolo.

Il calendario del festival, giunto alla sua undicesima edizione, prevede diverse attività collaterali prima dell’inizio dei concerti, tra cui visite guidate al parco e performance a cura della Scuola di Musica di Fiesole e del progetto Crescendo Musica Toscana. La programmazione proseguirà dopo la tappa degli Elii: venerdì 24 luglio sarà la volta di Luca Carboni con Rio ari o live, seguito sabato 25 luglio dai Carmina Burana di Carl Orff, eseguiti dall’Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino. La chiusura del festival è affidata a Vittorio Nocenzi, atteso domenica 26 luglio per un concerto all’alba alle 4,45.