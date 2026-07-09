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Il giardiniere e paesaggista fiorentino Stefano Passerotti sul tetto del mondo a Singapore

Ricevuto in Camera di Commercio a Firenze dopo li Platinum Award allo All-Stars del Garden Festival in Oriente

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
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Il giardiniere e paesaggista fiorentino Stefano Passerotti sul tetto del mondo a Singapore (foto Camera di Commercio)
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FIRENZE – Il giardiniere e paesaggista fiorentino Stefano Passerotti ha conquistato il Platinum Award allo All-Stars del Singapore Garden Festival, cui erano stati ammessi gli otto designer già vincitori del Best of Show nelle precedenti edizioni (Passerotti aveva vinto nel 2016). Il Singapore Garden Festival 2026 è uno dei più importanti eventi di giardinaggio e design del paesaggio al mondo. Si svolge ogni due anni nella città-stato asiatica, riunisce i migliori specialisti del pianeta ed è famoso per trasformare gli spazi urbani in giardini incantati. Passerotti era l’unico partecipante proveniente da un paese dell’Unione Europea.

Oggi (9 luglio) Passerotti è stato ricevuto in Camera di commercio a Firenze dal presidente dell’ente Massimo Manetti che ha voluto complimentarsi con lui. “Passerotti declina nel giardinaggio quella creatività del genio fiorentino che ci è tramandata dal Rinascimento e da un antico e ineguagliabile patrimonio di artisti e inventori”, ha detto Manetti.

“Provo oggi la stessa emozione di quando, pochi giorni fa, ho ricevuto il riconoscimento a Singapore – ha commentato Passerotti – Interiority of Nature, il lavoro che ho portato a Singapore, nasce dalla convinzione che la natura non è solo fuori di noi, ma anche dentro di noi, e un giardino non è mai un oggetto decorativo, ma è una relazione vivente tra suolo, piante, persone e tempo. Il giardiniere non impone una forma alla natura: la ascolta, la accompagna, ne diventa custode“.

Dopo l’exploit a Singapore, Passerotti è già stato contattato dalle autorità di Philadelphia e Fukuoka per allestimenti botanici nelle due città.

© Riproduzione riservata

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