Siena, vince la ‘nonna’ del Palio: trionfo dell’Aquila con Tittia su Diodoro

SIENA – Una Piazza del Campo infuocata saluta il trionfo della contrada dell’Aquila, che si aggiudica il Palio di Siena dedicato alla Madonna di Provenzano, uscendo da un digiuno storico. L’Aquila era infatti la contrada “nonna” del Palio, la contrada cioè che non assaporava la vittoria da più tempo: l’ultimo successo in via Giovanni Duprè risaliva addirittura al 3 luglio 1992, quando a trionfare fu il mitico Andrea De Gortes detto Aceto.

A spezzare il digiuno trentennale è stata la strepitosa prova del fantino Giovanni Atzeni, detto Tittia, in sella al cavallo Diodoro. Una coppia d’assi micidiale che si conferma regina indiscussa della Piazza: proprio il 3 luglio dello scorso anno, infatti, Atzeni e Diodoro avevano trionfato insieme difendendo i colori della contrada dell’Oca.

Per Tittia si tratta del dodicesimo Palio vinto in carriera, un risultato che lo proietta sempre più nella leggenda della manifestazione senese.

Il popolo dell’Aquila, dopo la corsa, si è recato in trionfo con cavallo e fantino presso la Collegiata di Santa Maria in Provenzano per rendere omaggio alla Madonna. L’ultima vittoria dell’Aquila era del 3 luglio 1992, con il fantino Andrea Degortes detto Aceto e il cavallo Galleggiante.

Il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia, nato a Nagold (Germania) il 13 aprile 1985, è alla sua dodicesima vittoria (su un totale di quarantadue Carriere corse) dopo quella del 3 luglio 2025 nell’Oca, sempre con il cavallo Diodoro. Il cavallo Diodoro, castrone baio di sette anni, è alla sua seconda vittoria su tre Palii corsi. Capitano della Aquila è Duccio Carapelli; fiduciari sono Tommaso Mandriani, Dario Caro e Pierluigi Vannini. Priore è Gabriele Fattorini, Barbaresco Leonardo Bianciardi.

Il fantino del Drago, Diego Minucci, è stato trasportato al pronto soccorso del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena in codice minore. Il cavallo Entu de Petra Ulpu, tempestivamente soccorso con l’ambulanza veterinaria predisposta dal Comune di Siena, è stato trasportato presso la clinica veterinaria del Ceppo (in località Monteresi) per accertamenti. Gli altri cavalli sono tutti regolarmente rientrati nelle rispettive stalle.