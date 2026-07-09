Incidente sul lavoro a Sesto Fiorentino, muore un operaio di 48 anni

SESTO FIORENTINO – Una nuova, drammatica tragedia sul lavoro si è consumata alle prime luci dell’alba di questa mattina (9 luglio) nel territorio di Sesto Fiorentino. Poco dopo le 6 un operaio di 48 anni, di nazionalità rumena, ha perso la vita a seguito di un gravissimo incidente all’interno di un cantiere situato in via Lucchese.

Secondo le primissime ricostruzioni dell’accaduto, il decesso del quarantottenne sarebbe stato causato dalle gravissime lesioni riportate in seguito a una drammatica caduta. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, i tentativi di salvargli la vita si sono purtroppo rivelati vani: il cuore dell’uomo ha cessato di battere durante il disperato trasporto d’urgenza verso il pronto soccorso.

L’area del cantiere in via Lucchese è stata immediatamente raggiunta dagli agenti del commissariato di Polizia di Sesto Fiorentino, dagli investigatori della Squadra Mobile e dal personale della polizia scientifica per l’avvio dei rilievi tecnici necessari a ricostruire con esattezza la dinamica della caduta. Insieme alle forze dell’ordine sono intervenuti anche gli ispettori della medicina del lavoro della Asl, incaricati di verificare il rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

“La morte del lavoratore di 48 anni a Sesto Fiorentino è l’ennesimo, straziante dolore che colpisce la nostra comunità e di fronte al quale esprimo il più profondo cordoglio alla famiglia. Non è possibile uscire di casa per andare a guadagnarsi da vivere e non fare più ritorno: la sicurezza nei cantieri e in ogni luogo di lavoro non può essere considerata un costo o una variabile secondaria, ma deve diventare la priorità assoluta dell’agenda politica e sociale. È urgente attivare controlli più stringenti, sanzioni severe per chi non rispetta le norme e un grande piano di investimenti sulla formazione. Davanti a questa continua strage silenziosa non bastano più i messaggi di indignazione, serve un patto nazionale straordinario che metta la vita umana sopra ogni profitto”. Lo dichiara il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi.