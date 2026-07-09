Sclerosi multipla, Minasi (Lega), ‘presa in carico paziente sia globale’ Video News 9 Luglio 2026 08:16 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Sclerosi multipla, Paolillo (Merck Italia) ‘Vita SMisurata accompagna pazienti nella vita Video News Sclerosi multipla, Battaglia (Aism) ‘diagnosi e cure precoci possono fermare progressione’ Video News Sostenibilità, Mazzoncini (A2a): “Primo operatore nel teleriscaldamento e secondo in campo Video News Sostenibilità: Tasca (A2a), ‘necessaria per competitività pmi, per questo le formiamo sul tema’ Video News Incendio al deposito Bartolini, la nube nera avvolge Milano – Video Video News Meloni: “L’Europa deve garantirsi la sicurezza da sola” Video News Alis e gli scenari geopolitici: sfide e opportunità della logistica Video News Economia del mare, Urso: “Italia torna centrale nel Mediterraneo” Video News Economia del mare, Acampora: “Generati 225 miliardi di valore aggiunto” Video News Economia del mare, Esposito: “Cantieristica nel Mezzogiorno cresce più del Nord” Video News Economia del mare, Prete (Unioncamere): “Un euro generato da blue economy ne attiva 1,8 in altri Video News Economia del mare, Testa (OsserMare): “Settore in crescita e sostenibile anche socialmente” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 27.2 ° C 27.8 ° 24.8 ° 63 % 0.9kmh 6 % Gio 36 ° Ven 36 ° Sab 37 ° Dom 37 ° Lun 39 ° Ultimi articoli Lavoro Carburanti, salgono i prezzi di benzina e gasolio. Schizzano quotazioni Cultura ed Eventi Il giardiniere e paesaggista fiorentino Stefano Passerotti sul tetto del mondo a Singapore Primo Piano Frode nei bonus edilizi a Grosseto: sequestro preventivo per oltre 380mila euro Cronaca In fumo 20 ettari di terreni incolti e sterpaglie nelle campagne di Castelfiorentino Tecnologia Rischio frodi online e violazioni dei dati durante i saldi estivi SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Sclerosi multipla, Paolillo (Merck Italia) ‘Vita SMisurata accompagna pazienti nella vita Video News Sclerosi multipla, Battaglia (Aism) ‘diagnosi e cure precoci possono fermare progressione’ Video News Sostenibilità, Mazzoncini (A2a): “Primo operatore nel teleriscaldamento e secondo in campo Video news Video News Sclerosi multipla, Paolillo (Merck Italia) ‘Vita SMisurata accompagna pazienti nella vita Video News Sclerosi multipla, Battaglia (Aism) ‘diagnosi e cure precoci possono fermare progressione’ Video News Sostenibilità, Mazzoncini (A2a): “Primo operatore nel teleriscaldamento e secondo in campo