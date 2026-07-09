Rischio frodi online e violazioni dei dati durante i saldi estivi

(Adnkronos) – L’avvio della stagione dei saldi estivi coincide storicamente con un incremento delle minacce informatiche rivolte ai consumatori. L’analisi annuale contenuta nell’Y-Report 2026, curato da Yarix, centro di competenza per la cybersecurity di Var Group, evidenzia come i picchi di acquisti online siano correlati alla proliferazione di portali e-commerce fraudolenti, progettati per il furto dei dati di pagamento. Nel corso del 2025, sono state oltre 58.800 le carte di credito riconducibili a istituti bancari italiani identificate nei mercati underground e in canali di comunicazione privati.

Le modalità di frode sfruttano spesso la mancanza di sistemi di autenticazione forte, come il protocollo 3D Secure, rendendo vulnerabili le transazioni su portali privi di standard di protezione avanzati. Su scala globale, il Team Cyber Threat Intelligence (YCTI) di Yarix ha rilevato oltre 5,5 milioni di carte di credito violate, con una media giornaliera di 15.300 unità. Il fenomeno non si limita al settore delle carte di pagamento: nel medesimo periodo sono stati individuati oltre 37.100 codici IBAN a livello globale utilizzati per attività illecite, di cui 5.483 riconducibili all’Italia, posizionando il Paese al secondo posto in Europa per questa tipologia di violazione.

Per mitigare i rischi, Yarix suggerisce un approccio rigoroso alla navigazione e all’acquisto online, focalizzato sulla verifica delle infrastrutture digitali utilizzate. L’adozione di strumenti di pagamento virtuali, come carte usa e getta, è indicata come una delle strategie più efficaci per limitare l’esposizione finanziaria in caso di compromissione. La prevenzione si basa su protocolli di controllo costanti:

Verifica dell’affidabilità: effettuare acquisti esclusivamente su siti e app di rivenditori noti, consultando piattaforme di recensioni per monitorarne la reputazione.

Analisi del dominio: accertarsi che l’indirizzo web corrisponda esattamente a quello ufficiale del brand, prestando attenzione a eventuali tentativi di typosquatting.

Sicurezza della connessione: controllare sempre la presenza del protocollo HTTPS (indicato dal lucchetto nel browser) e la trasparenza delle informazioni aziendali, inclusi indirizzi fisici e politiche di reso.

Gestione delle offerte: diffidare di prezzi eccessivamente bassi su prodotti di tendenza, con sconti che superano le medie di mercato del 30-40%.

Riservatezza dei dati: non fornire mai informazioni sensibili o credenziali bancarie in risposta a contatti inattesi via e-mail, SMS o telefono, anche se provenienti da soggetti che dichiarano di essere enti affidabili.

—

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)