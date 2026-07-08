Google annuncia ufficialmente il debutto della gamma Pixel 11

(Adnkronos) – Google ha formalizzato i dettagli del prossimo appuntamento “Made by Google” attraverso gli inviti distribuiti alla stampa. L’evento, dedicato principalmente alla presentazione dei nuovi dispositivi hardware della linea Pixel, si svolgerà a New York il prossimo 12 agosto. A differenza delle passate edizioni, la dirigenza di Mountain View ha optato per una scelta logistica insolita, fissando l’inizio della conferenza alle ore 18:00 locali.

La comunicazione ufficiale include una breve animazione digitale che suggerisce l’introduzione di una variante cromatica dorata all’interno della nuova offerta commerciale. Secondo le informazioni emerse dalle recenti indiscrezioni di mercato, la successiva generazione di smartphone si concentrerà sull’ottimizzazione degli ingombri esterni.

Il modello base dovrebbe presentare cornici frontali più sottili rispetto all’edizione precedente e un comparto fotografico caratterizzato da una barra nera solida. Per quanto riguarda la fascia superiore, sia la variante Pro sia la versione pieghevole subiranno una riduzione dello spessore complessivo, con quest’ultima che adotterà anche un modulo per le fotocamere posteriore completamente ridisegnato.

Questa strategia temporale evidenzia la volontà di anticipare la consueta tabella di marcia. La precedente generazione di dispositivi era stata infatti svelata il 20 agosto dello scorso anno, nel contesto di una presentazione che aveva coinvolto il conduttore televisivo Jimmy Fallon, con una successiva distribuzione nei canali di vendita partita il 28 dello stesso mese. Con la scelta della metà di agosto, l’azienda mira a ridefinire i tempi di posizionamento sul mercato globale prima della stagione autunnale.

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