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Rhythm Paradise Groove, la recensione

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Mentre i videogiochi moderni puntano quasi tutti su mondi enormi, tutorial infiniti e storie tirate per le lunghe, Rhythm Paradise Groove fa l’esatto contrario e sceglie la via della massima semplicità. Il gioco si concentra interamente sui riflessi e sul tempismo, chiedendo di premere i tasti a ritmo in scenari totalmente assurdi, come un set pubblicitario o una fabbrica automatizzata di dolci. Si tratta di una sequenza rapidissima di micro-sfide apparentemente banali, ma che richiedono il massimo dell’attenzione e della concentrazione. 

Il vero cuore dell’esperienza non è semplicemente reagire a ciò che si vede sullo schermo, ma capire il tempo della musica. I tutorial sono unici perché non offrono aiuti visivi espliciti come frecce o barre colorate, costringendo il giocatore a rintracciare il ritmo ascoltando non solo le note, ma anche i silenzi e le pause tra un battito e l’altro. Inoltre, il gioco cerca costantemente di ingannare l’utente attraverso improvvisi cambi di inquadratura, modifiche alle luci o elementi bizzarri sullo sfondo che si muovono fuori tempo. Quando gli occhi non possono più aiutare, l’unico modo per vincere è isolarsi dal caos visivo e affidarsi esclusivamente alla memoria sonora e all’istinto. 

Questa formula si sviluppa attraverso decine di mini-giochi immediati che culminano nei cosiddetti Remix, ovvero livelli speciali che uniscono le dinamiche apprese in un unico grande flusso musicale. La longevità del titolo è arricchita sia dal multiplayer locale per giocare in compagnia, sia da diverse modalità opzionali. Tra queste spicca una sezione secondaria che funziona come un vero e proprio gioco di ruolo a scorrimento in cui si usa il ritmo per lanciare magie contro i nemici.  

In ultima analisi, la colonna sonora di Rhythm Paradise Groove non nasce per essere orecchiabile o per scalare le classifiche commerciali, ma per essere la vera e propria impalcatura del gioco. La musica cessa di essere un semplice sottofondo e si trasforma in un rompicapo logico, costringendo chi gioca a smontare la traccia audio con l’orecchio per comprenderne l’esatta struttura e superare la sfida. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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