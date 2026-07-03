Marvel Tokon: Fighting Souls giocato in anteprima su PS5

(Adnkronos) – Il panorama dei picchiaduro si appresta a ricevere una significativa variazione con il prossimo debutto di Marvel Tokon: Fighting Souls, titolo nato dalla sinergia tra Arc System Works, Marvel e PlayStation. Il progetto si distacca nettamente dalle continuity note dei fumetti o del Marvel Cinematic Universe, introducendo una dimensione narrativa e visiva completamente inedita. L’approccio grafico adotta una marcata stilizzazione di matrice nipponica applicata a icone globali come Captain America, Iron Man e Ghost Rider, offrendo un impatto estetico peculiare che punta a rinfrescare l’immagine del franchise senza snaturarne le fondamenta tradizionali.

Dal punto di vista delle dinamiche di gioco, l’elemento di maggiore discontinuità rispetto ai canoni classici del genere risiede nella gestione dei match quattro contro quattro. Il sistema introduce un’unica barra della salute condivisa dall’intero team, escludendo la possibilità di ritirare i personaggi feriti per rigenerare l’energia interna. Inoltre, la contesa inizia attivamente solo con i primi due combattenti selezionati, mentre i restanti due subentrano esclusivamente al soddisfacimento di specifiche condizioni nel corso del round. Questa struttura introduce variabili strategiche inedite che influenzeranno la composizione delle squadre sia nell’approccio tattico immediato sia nell’adattamento in tempo reale alle manovre avversarie.

Sul fronte della reattività e del sistema di controllo, gli sviluppatori hanno optato per un bilanciamento tra tecnicismo e accessibilità, attenuando la complessità strutturale tipica di produzioni Arc System Works come Guilty Gear Strive. I comandi base rimangono fedeli agli standard del genere, con l’adozione diffusa dei classici movimenti a quarto di cerchio per l’esecuzione delle mosse speciali. Per agevolare l’approccio dei neofiti, è stato integrato un sistema di controllo semplificato che consente l’attivazione delle tecniche avanzate tramite la pressione di un singolo tasto direzionale combinato con il grilletto destro, una soluzione mirata a favorire la fruizione in ambito domestico senza compromettere la profondità destinata ai professionisti.

Le prime sessioni di prova hanno permesso di analizzare l’efficacia di diversi componenti del roster, tra cui si distinguono il Dottor Destino, Wolverine, Peni Parker e Magik. Quest’ultima evidenzia una notevole fluidità nell’alternanza tra combo all’arma bianca e aperture di portali dimensionali. L’azione si sviluppa all’interno di arene storiche finemente dettagliate, tra cui il Wakanda, la villa di Charles Xavier e New York. Gli scenari presentano elementi di interattività strutturale con pareti distruttibili che, se colpite con attacchi ad alto impatto, consentono la transizione fluida verso nuove sezioni del livello.

Sebbene le prime impressioni necessitino di conferme legate alla solidità del comparto online e delle modalità per giocatore singolo, il titolo dimostra le potenzialità necessarie per inserirsi stabilmente nei circuiti eSportivi internazionali, ponendosi come potenziale sfidante per colossi storici sul palco dell’EVO. L’uscita ufficiale di Marvel Tokon: Fighting Souls è programmata per il 6 agosto su PC e PlayStation 5, versione che disporrà di ottimizzazioni specifiche per l’hardware Pro.

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