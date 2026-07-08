Incendio al deposito Bartolini, la nube nera avvolge Milano – Video Video News 8 Luglio 2026 19:54 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Meloni: “L’Europa deve garantirsi la sicurezza da sola” Video News Alis e gli scenari geopolitici: sfide e opportunità della logistica Video News Economia del mare, Urso: “Italia torna centrale nel Mediterraneo” Video News Economia del mare, Acampora: “Generati 225 miliardi di valore aggiunto” Video News Economia del mare, Esposito: “Cantieristica nel Mezzogiorno cresce più del Nord” Video News Economia del mare, Prete (Unioncamere): “Un euro generato da blue economy ne attiva 1,8 in altri Video News Economia del mare, Testa (OsserMare): “Settore in crescita e sostenibile anche socialmente” Video News Pai distrettuali Aubac, presentati i nuovi strumenti per la prevenzione del rischio idrogeologico Video News Morto a 18 anni, Nikita Malyshev è il più giovane caduto del conflitto – Notizie dall’Ucraina pod Video News Sicurezza: Gava (Mase), ‘I nuovi Pai riducono il rischio idrogeologico e tutelano cittadini e Video News Un’alleanza tra la logistica e il mondo agricolo, Giansanti (Confagricoltura): “intesa per Video News Trump e le gaffe al vertice Nato: Iran diventa Giappone e Zekensky è Putin – Video Carica altri Firenze poche nuvole enter location 27.2 ° C 27.8 ° 26 ° 39 % 2.1kmh 23 % Mer 27 ° Gio 35 ° Ven 37 ° Sab 37 ° Dom 38 ° Ultimi articoli Sport nazionale Inter, arriva Provedel dalla Lazio: “Una storia tutta da scrivere” Salute e Benessere Farmaceutica, nuove nomine Fondazione Msd: Enrica Giorgetti presidente e Mariella Enoc in Cda Primo Piano Radu Matei Dragusin è un nuovo calciatore della Fiorentina Sport Pianese, ecco il portiere: dal Modena arriva il classe 2004 Michele Pezzolato Sport nazionale Milan, Amorim si presenta tra Modric, Leao e seconda stella SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Meloni: “L’Europa deve garantirsi la sicurezza da sola” Video News Alis e gli scenari geopolitici: sfide e opportunità della logistica Video News Economia del mare, Urso: “Italia torna centrale nel Mediterraneo” Video news Video News Meloni: “L’Europa deve garantirsi la sicurezza da sola” Video News Alis e gli scenari geopolitici: sfide e opportunità della logistica Video News Economia del mare, Urso: “Italia torna centrale nel Mediterraneo”