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Inter, arriva Provedel dalla Lazio: “Una storia tutta da scrivere”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – La Lazio ha ceduto a titolo definitivo il portiere Ivan Provedel all’Inter. Il club biancoceleste ha confermato la cessione in una nota, sul proprio sito ufficiale: “Provedel, acquistato nell’estate 2022 dallo Spezia, lascia i biancocelesti dopo 146 presenze e uno storico gol nel pareggio contro l’Atletico Madrid in Champions League. Tutto il club desidera ringraziare Ivan per il contributo dato e gli augura il meglio per il futuro”.  

L’Inter ha dato così il benvenuto al portiere, in un’operazione da circa 3 milioni di euro: “Dopo quattro stagioni con la Lazio, Ivan arriva a realizzare il suo sogno: vestire la maglia nerazzurra e difendere la porta dell’Inter, come quel Francesco Toldo di cui voleva imitare le parate, il motivo per cui ha scelto di fare il portiere. Un cerchio che si chiude, uno che si apre: una nuova storia tutta da scrivere” 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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