Tour de France, Pedersen vince la quarta tappa e Traeen nuova maglia gialla

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Mads Pedersen vince in volata la quarta tappa del Tour de France, la Carcassonne-Foix di 182 km. Il danese della Lidl-Trek si impone in uno sprint a ranghi ristretti davanti al compagno di squadra, lo statunitense Quinn Simmons, allo spagnolo Raul Garcia (Movistar) e all’italiano Marco Frigo (Nsn Cycling team). Il norvegese Torstein Traeen (Uno-X Mobility) conquista la maglia gialla di leader della classifica generale dove guida con 28″ sullo statunitense Sean Quinn (Ef Education – Easy Post). Il grande favorito per la vittoria finale Tadej Pogacar è giunto con il resto del gruppo a oltre 13′. Domani quinta frazione con partenza da Lannemezan e arrivo a Pau dopo 158 km.

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