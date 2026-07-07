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Caso Balogun, Trump e i sospetti sull’arbitro Claus: la replica di Collina

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Pierluigi Collina contro Donald Trump. L’ex fischetto italiano e presidente della Commissione Arbitri della Fifa ha risposto al presidente degli Stati Uniti dopo i ‘sospetti’ sollevati dalla Casa Bianca su Raphael Claus, direttore di gara brasiliano che aveva espulso Folarin Balogun in Stati Uniti-Bosnia prima della sospensione concessa all’attaccante americano, che gli ha permesso di giocare gli ottavi contro il Belgio. 

Trump, direttamente dallo Studio Ovale, aveva detto: “L’espulsione è stata ingiusta, era un contatto tra due giocatori che correvano. Oltretutto, non potevano nemmeno usare la moviola per valutare il fallo. A velocità normale si vede una cosa, se si isola un fotogramma se ne vede un’altra. L’arbitro, poi, è un po’ sospetto… Non voglio alimentare polemiche ma è sospetto”. 

Il riferimento di Trump, secondo quanto ricostruito dal New York Times, sarebbe stato con presunte accuse di calcioscommesse mosse verso Claus. Le sue parole hanno quindi provocato la reazione di Collina: “Raphael Claus sta arbitrando alla sua seconda Coppa del Mondo, dopo essere stato con noi in Qatar nel 2022”, ha replicato il numero 1 degli arbitri Fifa, “è un direttore di gara esperto e altamente rispettato e nutriamo piena fiducia in lui come ufficiale di gara affidabile”. 

Un pensiero ribadito dalla stessa Commissione degli Arbitri guidata da Collina: “La Fifa riconosce Raphael Claus come uno dei principali arbitri professionisti al mondo e membro apprezzato del Team One alla Coppa del Mondo. Nel corso della sua carriera, ha dimostrato costantemente i più alti standard di professionalità e integrità”. 

 

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