Elly Schlein a Firenze: “Se vinciamo elezioni porteremo spesa sanitaria a media europea”

Elly Schlein, segretaria nazionale Pd, a Firenze lunedì 6 luglio alla Casa del Popolo di San Bartolo a Cintoia per ‘La nuova sanità territoriale: case della comunità, medicina generale e presa in carico di prossimità’.

All’iniziativa, tra gli altri, anche Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, Monia Monni, assessora regionale sanità.

Giani: “Sono felice della visita di Elly in una giornata di confronto, idee e partecipazione. Continuiamo a lavorare insieme per una sanità pubblica sempre più forte, moderna e vicina ai cittadini”.

Elly Schlein: “La destra ha un disegno, dobbiamo esserne consapevoli: vuole una sanità a misura del portafoglio delle persone. Se vinceremo le prossime elezioni il primo obiettivo deve essere quello di portare la spesa sanitaria alla media europea. Se vince Meloni si spenderà il 5% del Pil in armi, se vince il nostro campo si spenderà il 7% in salute, come è la media europea. Il governo definanzia la sanità pubblica e scarica le responsabilità sulle Regioni”.

Poi Elly Schlein: “Noi difendiamo ancora la sanità universalistica pensata da donne straordinarie come Tina Anselmi, cattolica democratica e partigiana che voleva una sanità che curasse anzitutto chi da solo non ha gli strumenti e i mezzi per curarsi. Per smantellare la sanità pubblica non serve cambiare le leggi, basta togliere le risorse come stanno facendo. In Italia ci sono sei milioni di italiani che rinunciano a curarsi, aumentati di un milione e mezzo in un solo anno sotto il governo di Giorgia Meloni. Il Pd sa che la sanità del futuro è la sanità del territorio”.

E su Sara Funaro, sindaca di Firenze la più amata dei sindaci in Italia secondo la classifica governance poll Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore: “Noi confermiamo il pieno sostegno al prezioso lavoro che Sara sta facendo a Firenze. Siamo davvero convinti sostenitori della sua amministrazione e del suo lavoro e quindi andremo avanti in questo modo”.