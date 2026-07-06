Un altro ‘acquisto’ in un capoluogo di provincia per Futuro Nazionale: a Siena c’è Maria Antonietta Campolo

SIENA – Un altro ‘acquisto’ in un capoluogo di provincia per Futuro Nazionale.
La consigliera comunale di Siena, Maria Antonietta Campolo ha comunicato alla presidenza del consiglio comunale la decisione di lasciare il gruppo Fratelli d’Italia e di aderire al gruppo misto in rappresentanza di Futuro Nazionale, il partito del Generale Roberto Vannacci.
“Esprimiamo grande soddisfazione per l’ingresso della dottoressa ssa Campolo in Futuro Nazionale – dichiarano il coordinatore nazionale e consigliere regionale, Massimiliano Simoni ed il responsabile regionale di Futuro Nazionale Toscana,Tommaso Villa – inizia ad organizzarsi anche nella città del Palio il nostro partito ed altri ingressi arriveranno nei prossimi giorni. Ringraziamo inoltre per il costante impegno profuso nel partito la avvocatessa Michela Guerrini attuale responsabile provinciale dei comitati di Futuro Nazionale nella provincia di Siena. Finalmente la destra torna a Siena! Pura, orgogliosa e forte come la vuole il nostro presidente, Roberto Vannacci”.