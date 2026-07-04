Tanta gente all’inaugurazione della nuova sede regionale della Lega a Firenze

FIRENZE – Tanta gente e molto entusiasmo all’inaugurazione della nuova sede regionale della Lega.

“La Lega è da sempre sinonimo di territorialità e quindi di vicinanza concreta alle persone – dicono dal partito regionale – L’ennesima dimostrazione c’è stata durante l’inaugurazione della nuova sede regionale in via Pistoiese a Firenze, che verrà ovviamente utilizzata anche dagli iscritti fiorentini. Il segretario federale Matteo Salvini, accolto con entusiasmo da alcune centinaia di militanti e sostenitori, ma pure da semplici cittadini del quartiere ed anche provenienti da altre zone della città, ha, tra l’altro, evidenziato come, prima di essere un classico luogo di partito, sarà un vero e proprio punto d’ascolto dove le persone potranno recarsi per interloquire direttamente con i nostri rappresentanti.”

“Il serrato dialogo con i residenti è un elemento imprescindibile per la Lega che da questo stretto e continuativo rapporto, trae spunti fondamentali per poter risolvere concretamente e non con facili e spesso utopistiche promesse i quotidiani problemi dei cittadini”, commentano dal partito.

A fare gli onori di casa, l’onorevole Andrea Crippa, commissario regionale della Lega Toscana, l’onorevole Tiziana Nisini, commissario della Lega di Firenze e Federico Bussolin, segretario provinciale della Lega di Firenze. Presenti, tra gli altri, gli onorevoli Andrea Barabotti ed Elisa Montemagni, il senatore Manfredi Potenti, Luca Baroncini, responsabile degli enti locali della Lega Centro-Italia ed Elena Meini, responsabile degli enti locali della Lega per la Toscana. A Firenze, pure svariati segretari provinciali, Ccmunali e rappresentanti istituzionali in diverse amministrazioni della Regione.