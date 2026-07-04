Giani contestato a San Marcello Pistoiese: “Inaugurate i palazzi ma ci togliete la salute”

Fischietti e cartelli di protesta ad attendere Eugenio Giani a San Marcello Pistoiese sabato 4 luglio per l’inaugurazione del Palazzo della Montagna.
Al centro della protesta la sorte dell’ospedale Pacini: “Inaugurate i palazzi ma ci togliete la salute”.
Il presidente della Regione Toscana non si è sottratto al confronto con i manifestanti per la protesta organizzata e annunciata con Crest Comitato regionale emergenza sanità toscana, e Associazione Zeno Colò per l’ospedale Pacini.
Una protesta con fischietti con il segnale di soccorso alpino: sei fischi in un minuto, un minuto di silenzio, poi sei fischi.
A San Marcello Pistoiese anche il pistoiese Alessandro Capecchi, consigliere regionale Fratelli d’Italia. Qui il video pubblicato via Fb da Capecchi con le immagini del confronto di Giani con i manifestanti.
Con Giani, Pd, anche l’assessore alla formazione professionale Alberto Lenzi, il sottosegretario alla presidenza Bernard Dika con il sindaco di San Marcello e presidente della Provincia di Pistoia Luca Marmo, con il pistoiese Dika, Pd, e Marmo contestati anche loro nei cartelli di protesta, come la consigliera regionale Pd Simona Querci.
Capecchi via Fb sabato 4 luglio: “In occasione dell’inaugurazione di Villa Vittoria, nuova sede dell’Unione dei Comuni, il presidente Giani è stato contestato da un nutrito gruppo di cittadini della Montagna Pistoiese, delusi dalle mancate promesse in materia di sanità.