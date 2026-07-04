Giani contestato a San Marcello Pistoiese: “Inaugurate i palazzi ma ci togliete la salute”

Fischietti e cartelli di protesta ad attendere Eugenio Giani a San Marcello Pistoiese sabato 4 luglio per l’inaugurazione del Palazzo della Montagna.

Al centro della protesta la sorte dell’ospedale Pacini: “Inaugurate i palazzi ma ci togliete la salute”.

Il presidente della Regione Toscana non si è sottratto al confronto con i manifestanti per la protesta organizzata e annunciata con Crest Comitato regionale emergenza sanità toscana, e Associazione Zeno Colò per l’ospedale Pacini.

Una protesta con fischietti con il segnale di soccorso alpino: sei fischi in un minuto, un minuto di silenzio, poi sei fischi.

A San Marcello Pistoiese anche il pistoiese Alessandro Capecchi, consigliere regionale Fratelli d’Italia. Qui il video pubblicato via Fb da Capecchi con le immagini del confronto di Giani con i manifestanti.

Con Giani, Pd, anche l’assessore alla formazione professionale Alberto Lenzi, il sottosegretario alla presidenza Bernard Dika con il sindaco di San Marcello e presidente della Provincia di Pistoia Luca Marmo, con il pistoiese Dika, Pd, e Marmo contestati anche loro nei cartelli di protesta, come la consigliera regionale Pd Simona Querci.

Capecchi via Fb sabato 4 luglio: “In occasione dell’inaugurazione di Villa Vittoria, nuova sede dell’Unione dei Comuni, il presidente Giani è stato contestato da un nutrito gruppo di cittadini della Montagna Pistoiese, delusi dalle mancate promesse in materia di sanità.

L’ospedale Pacini, infatti, non è più un ospedale, ma un PIOT, cioè un Punto di Primo Intervento: di fatto è stato retrocesso a un insieme di servizi ambulatoriali, senza più il pronto soccorso e i servizi correlati, ormai da anni.

Eppure, il Decreto Balduzzi prevede la possibilità, attraverso il riconoscimento dell’area disagiata, di ripristinare il pronto soccorso e i relativi servizi, anche in deroga ai limiti minimi previsti dalla legge. In realtà, la ASL e la Regione non hanno mai spiegato perché, dopo un primo inquadramento dell’ospedale Pacini come ospedale di area disagiata nel 2022, la struttura sia stata sostanzialmente declassata e destrutturata.

Oggi l’ospedale è interessato da alcuni lavori, ma non si sa quando termineranno e, soprattutto, non è ancora chiaro se ospiterà o meno la Casa della Comunità che era prevista.