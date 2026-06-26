Legge elettorale Regione Toscana, Antonella Bundu: “Si cambia ciò che non mette in discussione il potere”

Antonella Bundu, candidata presidente Toscana Rossa regionali Toscana 2025, interviene in merito alla proposta firmata dai consiglieri regionali Pd per l’abolizione del listino bloccato nella legge elettorale Regione Toscana.
Bundu nei giorni scorsi si è vista rigettare l’appello al Consiglio di Stato, a cui aveva presentato ricorso dopo il mancato accoglimento del Tar Toscana in merito al 5.18% di voti ottenuti alle regionali dello scorso ottobre in Toscana. Mentre Toscana Rossa con il 4.51% non ha superato la soglia di sbarramento del 5% stabilita nella legge elettorale 51/2014.
Antonella Bundu via social venerdì 26 giugno: “Sulla stampa si legge del Partito Democratico che va a modificare la legge elettorale regionale. Annuncia l’abolizione del listino regionale e la presenta come una grande conquista democratica.
Peccato che il listino sia uno strumento facoltativo, usato raramente. Si elimina il simbolo, mentre il meccanismo che altera davvero la rappresentanza resta intatto.
Si cambia ciò che non mette in discussione il potere e si lascia intatto ciò che decide davvero chi può essere rappresentato e chi no”.
Poi Bundu: “Resta infatti la soglia di sbarramento del 5% per le liste che si presentano da sole. Per chi fa parte di una coalizione, invece, basta il 3%. Non cambiano le regole per tutti: cambiano nel modo più conveniente per chi è già dentro.
È questa la norma che ha escluso dal Consiglio regionale oltre 57.000 cittadine e cittadini che hanno votato Toscana Rossa. È questa la norma che ha reso politicamente irrilevanti i 72.321 voti ottenuti con una X sul mio nome in quanto candidata presidente, pur avendo superato il 5% .
Chi è già rappresentato è esentato dalla raccolta delle firme. Chi prova a entrare deve invece dimostrare di meritare persino il diritto di competere.
È un perfetto esercizio di democracy washing: si lucida la facciata della legge, lasciando immutato il meccanismo che seleziona chi conta e chi può essere escluso.
Perché tutti gli elettori sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri”.