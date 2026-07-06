Governance Poll 2026: Funaro prima in Italia, sale il consenso per Giani

FIRENZE – Il quadro emerso dall’edizione 2026 del Governance Poll, la rilevazione sul gradimento degli amministratori locali realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, mostra una mappa del consenso in forte movimento per la Toscana. I dati percentuali evidenziano un solido posizionamento per i vertici della Regione e trend molto differenziati nei singoli comuni capoluogo.
A livello di amministrazione regionale, il presidente Eugenio Giani raccoglie un giudizio positivo da parte dei cittadini. Il governatore di centrosinistra si attesta al 56,5% delle preferenze, facendo registrare un indice di gradimento in aumento rispetto ai voti ottenuti il giorno della sua elezione.
Spostando l’attenzione sulle amministrazioni comunali, il risultato più netto dell’intera indagine nazionale appartiene a Firenze. La sindaca di centrosinistra Sara Funaro guida la classifica assoluta dei primi cittadini italiani con il 66% dei consensi, segnando un netto incremento rispetto al dato delle urne.
Nel resto della regione si muovono dinamiche alterne, con diverse città guidate dal centrodestra che mostrano segnali di crescita o di flessione. A Lucca, il sindaco Mario Pardini raggiunge il 56% dei favori, posizionandosi in scia positiva rispetto al momento della sua elezione. Un trend di crescita viene evidenziato anche a Siena, dove la prima cittadina Nicoletta Fabio si attesta al 53%. Segno meno, invece, per Antonfrancesco Vivarelli Colonna a Grosseto: il sindaco vede scendere il proprio livello di gradimento al 54,5%, accusando una flessione nel confronto con i dati del giorno del voto.
La tendenza al calo si accentua nelle città di Pisa e Livorno, che chiudono la presenza toscana all’interno del sondaggio. Nel capoluogo pisano, il sindaco di centrodestra Michele Conti scivola al 51% di gradimento. Una contrazione dei consensi rispetto al giorno dell’elezione tocca infine anche il sindaco di centrosinistra di Livorno, Luca Salvetti, che si ferma esattamente sulla soglia del 50%.