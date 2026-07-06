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Allagamento per un guasto all’ospedale Misericordia di Grosseto: interrotti alcuni servizi

È stato necessario interrompere temporaneamente la fornitura di acqua fredda sia nell’area del centro trasfusionale sia nell’intero padiglione B

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
L'ospedale di Grosseto (Foto Usl Toscana Sud Est)
1 ' di lettura

GROSSETO – A causa della rottura accidentale di una tubatura dell’impianto idrico, nella scorsa notte si è verificata una fuoriuscita d’acqua nell’area che ospita il Centro trasfusionale dell’ospedale Misericordia.

L’Ufficio tecnico si è prontamente attivato intervenendo per riparare il guasto nel più breve tempo possibile.

Per consentire l’esecuzione dell’intervento è stato necessario interrompere temporaneamente la fornitura di acqua fredda sia nell’area direttamente interessata, sia nell’intero padiglione B (palazzina Roscini), situato tra la parte vecchia e quella nuova dell’ospedale, dove hanno sede i poliambulatori oculistico, pediatrico e dermatologico, il day hospital dialisi, il day hospital oncologico e il polo endoscopico. Alcune attività del polo endoscopico potrebbero subire variazioni. Per le altre attività non sono previste particolari criticità e potranno svolgersi regolarmente, pur con il disagio dovuto alla temporanea assenza di acqua fredda.

Per motivi di sicurezza, è stata interrotta l’alimentazione dell’ascensore a servizio del Padiglione B. Pertanto per raggiungere i servizi e i reparti lì situati è necessario utilizzare i percorsi di collegamento dal vecchio ospedale. Fanno eccezione i poliambulatori al piano -1 , ai quali è possibile accedere anche dall’ingresso retrostante.

La direzione di presidio si scusa per gli eventuali disagi arrecati all’utenza che ringrazia per la comprensione e la collaborazione e confida di risolvere il problema nel corso della mattinata.

© Riproduzione riservata

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