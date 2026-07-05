Scontro fra due auto nella periferia di Arezzo, una si ribalta: 4 feriti, uno è grave

AREZZO – Un altro impatto tremendo nella serata di ieri (4 luglio) ha fatto scattare la massima urgenza per i soccorsi lungo le strade della periferia aretina.

L’allarme alla centrale operativa del 118 è giunto poco prima delle 21,30 per un grave incidente stradale verificatosi in via Salvadori, proprio all’incrocio con la strada statale 73. Due autovetture si sono scontrate violentemente e, a causa del forte impatto, una delle due si è completamente ribaltata sulla carreggiata, intrappolando gli occupanti. Il bilancio è pesante: quattro persone coinvolte, tra cui tre adulti e una bambina.

La gravità dello scenario ha richiesto l’invio immediato dei soccorsi: sul posto si sono portati l’automedica di Arezzo, le ambulanze infermieristiche della Misericordia di Monte San Savino e della Misericordia di Castiglion Fiorentino, i mezzi Blsd della Croce Rossa e della Misericordia di Arezzo, oltre ai vigili del vuoco e alle pattuglie della polizia locale. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 20 anni: a causa dei traumi riportati nello scontro, i sanitari ne hanno disposto il trasferimento d’urgenza in codice rosso a bordo dell’elisoccorso Pegaso 2, che ha trasportato il giovane direttamente al trauma center dell’ospedale Careggi di Firenze.

Le altre persone che si trovavano all’interno dei veicoli sono state prese in carico dalle ambulanze di terra e condotte all’ospedale San Donato di Arezzo. Si tratta di un uomo di 34 anni e di una donna di 31 anni, entrambi ospedalizzati in codice giallo per ferite di media gravità, e di una bambina, fortunatamente rimasta quasi incolume nello scontro e trasferita al nosocomio aretino in codice verde per accertamenti precauzionali.

I vigili del fuoco hanno provveduto a estrarre i feriti e a mettere in sicurezza l’arteria stradale, mentre gli agenti della polizia locale hanno eseguito i rilievi di rito per stabilire l’esatta dinamica e le responsabilità del sinistro.