Urta un’auto in sella alla sua moto: grave 24enne

CORTONA – Un gravissimo incidente stradale ha tenuto col fiato sospeso la Valdichiana.

La centrale operativa del 118 è stata allertata per prestare soccorso a un giovane motociclista di 24 anni, rimasto gravemente ferito a seguito di un violento impatto lungo la strada provinciale 30 delle Chianacce, nel territorio comunale di Cortona.

Per cause che sono tuttora in corso di accertamento da parte delle autorità, la moto condotta dal 24enne ha urtato un’autovettura. Un impatto tremendo, a seguito del quale il ragazzo è stato sbalzato dalla sella volando per diversi metri prima di rovinare pesantemente sul fondo stradale. La gravità della situazione ha fatto scattare immediatamente i soccorsi in codice rosso.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente i sanitari dell’automedica dell’ospedale de La Fratta e l’ambulanza dell’Anpas di Foiano della Chiana. Dopo aver stabilizzato il giovane sul posto, i medici ne hanno disposto l’immediato trasferimento d’urgenza, in codice rosso verso il pronto soccorso del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena.

Per i rilievi e la ricostruzione dell’esatta dinamica del sinistro sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Cortona.