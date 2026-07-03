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Siena, vince la ‘nonna’ del Palio: trionfo dell’Aquila con Tittia su Diodoro

La vittoria alla Contrada mancava dal 3 luglio 1992, quando a trionfare fu il mitico Andrea De Gortes detto Aceto

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Siena, vince la 'nonna' del Palio: trionfo dell'Aquila con Tittia su Diodoro (foto Comune di Siena)
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SIENA – Una Piazza del Campo infuocata saluta il trionfo della contrada dell’Aquila, che si aggiudica il Palio di Siena dedicato alla Madonna di Provenzano, uscendo da un digiuno storico. L’Aquila era infatti la contrada “nonna” del Palio, la contrada cioè che non assaporava la vittoria da più tempo: l’ultimo successo in via Giovanni Duprè risaliva addirittura al 3 luglio 1992, quando a trionfare fu il mitico Andrea De Gortes detto Aceto.

A spezzare il digiuno trentennale è stata la strepitosa prova del fantino Giovanni Atzeni, detto Tittia, in sella al cavallo Diodoro. Una coppia d’assi micidiale che si conferma regina indiscussa della Piazza: proprio il 3 luglio dello scorso anno, infatti, Atzeni e Diodoro avevano trionfato insieme difendendo i colori della contrada dell’Oca.

Per Tittia si tratta del dodicesimo Palio vinto in carriera, un risultato che lo proietta sempre più nella leggenda della manifestazione senese.

© Riproduzione riservata

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