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Precipita ultraleggero in fase di decollo, muore il pilota

Tragedia dell'aria a Castiglion Fiorentino. Inutili i soccorsi e l'arrivo dei vigili del fuoco, sulle cause indagano i carabinieri

Cronaca
REDAZIONE
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Precipita ultraleggero in fase di decollo, muore il pilota (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

CASTIGLION FIORENTINO – Grave incidente aereo nei cieli della Toscana alle prime ore di oggi (3 luglio). Un ultraleggero è precipitato nella zona dell’avio superficie di Castiglion Fiorentino, nell’aretino, provocando la morte del pilota di 57 anni.

L’allarme alla rete regionale dell’emergenza-urgenza è giunto poco dopo le 6,40, quando è arrivata la segnalazione dell’incidente in fase di decollo del mezzo aereo, attivando immediatamente il protocollo per i disastri aerei leggeri lungo la strada provinciale 25. La macchina dei soccorsi della Asl Toscana Sud Est si è mobilitata con l’automedica de La Fratta e i mezzi della Misericordia locale. Il pilota era incarcerato nel velivolo ed è stato estratto ormai cadavere dai vigili del fuoco.

Sul luogo del disastro sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco per la prevenzione incendi e la messa in sicurezza dell’area, insieme ai carabinieri che dovranno ora informare l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo per le indagini tecniche sull’avaria o sull’errore umano che ha causato la tragedia.

 

© Riproduzione riservata

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