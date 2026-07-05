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Travolta mentre attraversa davanti al centro congressi di Arezzo: gravissima 18enne

Dopo un passaggio al pronto soccorso la giovane è stata trasferita in elisoccorso d'urgenza all'ospedale di Careggi

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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Foto Asl Bologna
1 ' di lettura

AREZZO – Notte di dramma e massima urgenza nel cuore di Arezzo, dove una giovanissima è rimasta gravemente ferita in un drammatico incidente stradale.

Mancavano pochi minuti all’inizio della giornata di oggi (5 luglio) quando la centrale operativa del 118 è stata allertata a seguito dell’investimento di un pedone avvenuto in viale Don Minzoni ad Arezzo, precisamente all’altezza del Centro Affari e Convegni.

La situazione è apparsa subito estremamente critica: la ragazza colpita dal veicolo, una giovane di appena 18 anni, è stata trovata priva di coscienza riversa sull’asfalto. Sul luogo del sinistro si sono precipitati immediatamente i soccorritori con l’automedica di Arezzo e l’ambulanza Blsd della Misericordia di Arezzo, affiancati dagli agenti della Polizia Locale per la gestione della viabilità e i primi rilievi di rito.

Le condizioni disperate della diciottenne hanno imposto ai medici manovre tempestive di stabilizzazione direttamente sul posto. Successivamente, l’ambulanza ha effettuato una sosta tecnica d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo, necessaria per completare le procedure mediche in vista di un trasferimento protetto. Vista la gravità dei traumi riportati e il quadro clinico critico, è stato fatto levare in volo l’elisoccorso Pegaso 3.

La giovane è stata quindi caricata a bordo dell’eliambulanza e trasportata d’urgenza in codice rosso – il massimo livello di gravità – verso il trauma center dell’ospedale Careggi di Firenze, dove si trova ora ricoverata.

Sulla dinamica dell’investimento sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

© Riproduzione riservata

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