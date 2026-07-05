Il conducente perde il controllo dello scooter: due minorenni in ospedale

MONTEVARCHI – Grave incidente stradale nella notte nel cuore anche in Valdarno, dove due giovanissimi sono rimasti feriti a seguito della caduta da uno scooter. I soccorsi della centrale operativa del 118 sono scattati quando era passata da 15 minuti la mezzanotte di domenica (5 luglio) nel territorio comunale di Montevarchi.

Per cause che sono tuttora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, il conducente della moto ha perso il controllo del mezzo a due ruote.

Un impatto violento che ha letteralmente disarcionato i due occupanti della sella, proiettandoli per diversi metri all’interno di un’aiuola adiacente alla sede stradale.

Sul posto sono confluite immediatamente l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di San Giustino Valdarno e l’ambulanza Blsd di San Giovanni Valdarno, insieme alle pattuglie dei carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno per i rilievi di rito.

Ad avere la peggio nel violento sinistro sono stati due passeggeri minorenni, un ragazzo e una ragazza. Ricevute le prime cure urgenti sul posto per stabilizzarne le condizioni, i due giovani sono stati caricati a bordo dei mezzi di soccorso e trasferiti verso il vicino ospedale Santa Maria alla Gruccia.

Il ragazzo è stato ricoverato in codice rosso per la gravità dei traumi riportati, mentre la giovane è stata ospedalizzata in codice giallo con ferite di media entità. I militari dell’Arma stanno lavorando per ricostruire con esattezza l’esatta dinamica della caduta.