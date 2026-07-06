Carrara celebra le sue donne, consegnato il riconoscimento alla professoressa Chiara Bottici

CARRARA – In sala del consiglio comunale a Carrara la vicesindaca Roberta Crudeli, l’assessora alla cultura Gea Dazzi assieme alla commissione Progetto donna Centro per le pari opportunità hanno incontrato professoressa Chiara Bottici e la hanno consegnato il riconoscimento che le era stato assegnato lo scorso 8 marzo in occasione della cerimonia Carrara celebra le sue donne.

Questa la motivazione del premio a Chiara Bottici. “Per la sua capacità di analisi del pensiero femminista. Filosofa e saggista, voce della filosofia femminista in grado di mettere in discussione l’intera società e l’ordine sociale nella sua globalità analizzando alle radici la discriminazione di genere e il sessismo”.

“Lo scorso marzo la professoressa Bottici non poté partecipare alla cerimonia al Ridotto degli Animosi perché impegnata negli Stati Uniti d’America, appena è tornata in città è stato quindi per noi un enorme piacere organizzare questa semplice cerimonia – spiega la vicesindaca e assessora alle Pari opportunità Roberta Crudeli -. Si è trattato di un incontro molto bello e stimolante durante il quale Chiara Bottici ci ha raccontato del suo lavoro all’università e delle sue ricerche, ma è stata anche un’occasione per parlare della condizione femminile e della strada che ancora c’è da fare per raggiungere la parità in ogni campo e in ogni settore. Il prossimo autunno la professoressa Bottici sarà di nuovo a Carrara e per quell’occasione abbiamo già programmato, assieme alla commissione Progetto donna-Centro per le pari opportunità, di organizzare un incontro pubblico con lei per parlare di tutti questi temi”.