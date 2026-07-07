Rugby e solidarietà: all’asta le maglie della storica vittoria azzurra a sostegno del Policlinico Gemelli

(Adnkronos) – Spazio alla ricerca, alla solidarietà e alla grande storia dello sport. Prende il via una speciale raccolta fondi destinata a sostenere i progetti di ricerca scientifica, innovazione e cura della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma. L’iniziativa viaggerà sul web attraverso un’asta benefica online ospitata sulla piattaforma internazionale CharityStars.com. Protagonista assoluto dell’evento è il grande rugby internazionale, grazie a una straordinaria e generosa donazione da parte della Federazione Italiana Rugby (Fir). Saranno infatti messi all’asta cimeli unici legati a una data memorabile per lo sport italiano: il 7 marzo 2026. Quel giorno, sul prato dello Stadio Olimpico di Roma nella quarta giornata del Torneo delle Sei Nazioni, l’Italia ha firmato un’impresa leggendaria, battendo l’Inghilterra per 23-18. Si è trattato della prima, storica vittoria di sempre della nazionale azzurra contro quella inglese.

I lotti all’asta. I sostenitori del Policlinico Gemelli e gli amanti del rugby avranno l’opportunità di aggiudicarsi 10 maglie ufficiali di quella mitica sfida: 5 maglie dell’Italia: in versione player issue, complete di cartellino e impreziosite dalle firme autentiche di tutti i giocatori della rosa azzurra; 5 maglie dell’Inghilterra: eccezionali modelli match worn (indossate sul campo durante la partita del 7 marzo scorso) e autografate da star del calibro di Freeman, George, Daly, Itoje e Pollock. Ogni offerta si trasformerà in un contributo diretto per finanziare i progetti di ricerca e cura del Policlinico Gemelli a beneficio di tutta la comunità.

Per partecipare all’asta occorre visitare la pagina ufficiale della campagna Gemelli su CharityStars cliccando sul seguente link: https://www.charitystars.com/foundation/fondazione-policlinico-universitario-agostino-gemelli-irccs. Si deve creare l’account e poi fare l’offerta. La piattaforma CharityStars invierà una notifica immediata qualora l’offerta venisse superata, dando la possibilità di rilanciare prima della chiusura della sessione. La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs “ringrazia la Federazione Italiana Rugby, CharityStars e tutti coloro che, con la propria generosità, sceglieranno di scendere in campo a fianco della ricerca e della salute”.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)