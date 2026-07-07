Venezuela, rientrato il primo gruppo di sanitari toscani: prosegue la missione di soccorso

È terminata la prima fase della missione umanitaria in Venezuela per i cinque sanitari toscani rientrati nelle scorse ore presso l’aeroporto di Pratica di Mare. Il gruppo, composto da quattro infermieri e un medico, era partito il 26 giugno insieme a una squadra nazionale di 36 esperti provenienti da sei diverse regioni italiane per prestare soccorso alle aree colpite dal terremoto, operando sotto il coordinamento della Protezione civile della Toscana.

Il lavoro sul campo è stato intenso e continuativo. Fabio Zanieri, infermiere della CROSS di Pistoia che ha coordinato la missione, ha descritto l’attività svolta presso il punto di primo soccorso allestito all’interno di un campo da golf a Caraballeda. Grazie alle attrezzature ministeriali e a quelle trasportate a bordo del volo militare, il team ha garantito un’assistenza medica ininterrotta, organizzata in turni di otto ore. Ogni giorno sono stati trattati circa 50 pazienti, tra superstiti del sisma e soccorritori rimasti feriti. Un momento determinante per la collaborazione con i colleghi locali è stato la stabilizzazione di un paziente colto da infarto, evento che ha consolidato la fiducia reciproca tra gli operatori.

Oltre a Caraballeda, l’attività si è estesa all’Hospital San José di La Guaira, dove, all’interno di strutture mobili, il personale sanitario ha assistito quotidianamente tra i 70 e gli 80 pazienti.

Il supporto toscano non si è però concluso con questo rientro. Una seconda squadra, formata da sei professionisti – un ginecologo, due pediatri, un medico di pronto soccorso, un’ostetrica e un infermiere pediatrico – è già operativa sul territorio per proseguire l’assistenza ambulatoriale. Sono in corso contatti con il Dipartimento nazionale per programmare il rientro di questo gruppo e valutare l’invio di ulteriori rinforzi.

L’operato dei sanitari ha ricevuto il plauso delle autorità regionali. Il presidente Eugenio Giani ha sottolineato l’orgoglio per la competenza dimostrata negli scenari internazionali complessi, mentre il sottosegretario Bernard Dika ha evidenziato l’umanità e il coraggio necessari per affrontare un’esperienza di questo tipo, definendola totalizzante rispetto al normale esercizio della professione.