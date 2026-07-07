Tumore seno metastatico, Punzo (Europa Donna): “Fare squadra per accesso equo a cure”

(Adnkronos) – “Le associazioni pazienti sono al fianco sia della medicina sia dei tavoli decisionali delle istituzioni. E’ un lavoro di squadra, perché ciò che conta è far arrivare quanto più possibile queste terapie alle pazienti, garantendo accessibilità e uguaglianza su tutto il territorio nazionale”. Così Mariagrazia Punzo, delegata per il Lazio di Europa Donna Italia, partecipando, nell’ambito del Roma Summer Fest, all’incontro ‘Due di noi. Dialoghi sul tumore al seno metastatico’, parte della campagna di sensibilizzazione di Gilead Sciences con Europa Donna Italia sul tumore al seno metastatico lanciata a Milano in occasione delle Olimpiadi invernali.

“Eventi come questo, con a fianco Gilead Sciences – continua Punzo – sono molto significativi perché quando una casa farmaceutica ha un un farmaco così innovativo e importante, come sacituzumab govitecan, che dà molte speranze alle pazienti è fondamentale che se ne parli e che le pazienti stesse siano testimoni di questo percorso di cambiamento”.

In riferimento al divano rosa, simbolo dell’evento, Punzo evidenzia che le pazienti con malattia metastatiche “non sono sole nell’affrontare una malattia che, fino a qualche anno fa, significava non avere più speranza”. “Ora, invece, c’è un obiettivo grande: guadagnare tempo e poter avere sempre più a disposizione farmaci innovativi che garantiscono una migliore qualità della vita, la possibilità di stare meglio e poter avere una progettualità e un futuro”, conclude.

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