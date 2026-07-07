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Calciomercato, l’Arezzo ingaggia il difensore Julian Illanes dalla Carrarese

Il club amaranto puntella il pacchetto arretrato con l'innesto di un difensore esperto, reduce da una lunga e proficua esperienza in terra apuana

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
Julian Illanes
Foto di: Ufficio stama / S.S Arezzo
Meno di 1 ' di lettura

AREZZO – La S.S. Arezzo rinforza il reparto difensivo con l’arrivo di Julian Illanes, prelevato dalla Carrarese a titolo definitivo. Il difensore centrale, nato in Argentina nel 1997, ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club amaranto fino al mese di giugno del 2029.

Il giocatore vanta un percorso calcistico maturato in gran parte nel contesto italiano. Dopo la crescita sportiva all’Argentinos Juniors, Illanes ha militato tra le file di Fiorentina, Avellino, Chievo Verona, Pescara e Novara, prima del periodo trascorso in terra apuana. Proprio con la casacca azzurra della Carrarese, il difensore ha collezionato 102 presenze e messo a segno 4 reti. Tra i momenti più significativi della sua permanenza a Carrara spicca la promozione in Serie B, oltre al contributo fornito nelle due successive stagioni concluse con la salvezza; il club azzurro ha voluto ricordare in particolare la rete decisiva segnata contro il Modena, nel mese di maggio del 2025.

“Arrivo ad Arezzo con grande entusiasmo. La società ha dimostrato fin da subito una forte volontà di portarmi qui e questo per me ha contato molto. Mi è piaciuto il progetto e l’intensità con cui mi hanno cercato” ha dichiarato il calciatore in merito al suo trasferimento.

© Riproduzione riservata

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