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Cristiano Lucarelli torna al Livorno: raggiunto l’accordo biennale

Il completamento dell'accordo è ora subordinato alla risoluzione del vincolo contrattuale che lega ancora il mister alla società pistoiese

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
Cristiano Lucarelli
Foto di: IG / cielle99
Meno di 1 ' di lettura

LIVORNO – L’Unione Sportiva Livorno e Cristiano Lucarelli sono vicini a riprendere il cammino insieme. Dopo una giornata di lunedì trascorsa nell’incertezza, che aveva generato non poca inquietudine tra i sostenitori amaranto a causa della mancanza di un accordo formale, le parti hanno raggiunto un’intesa di massima per il ritorno dell’allenatore sulla panchina livornese.

Per rendere operativo il nuovo legame professionale, che si baserà su un contratto di due anni, resta da completare un passaggio burocratico imprescindibile: Lucarelli dovrà infatti perfezionare la rescissione dell’attuale contratto che lo lega alla Pistoiese. Una volta formalizzato questo scioglimento, il tecnico sarà libero di sottoscrivere l’accordo con il club amaranto.

Il progetto prevede il ritorno in città del mister insieme al suo staff storico, pronto a mettersi subito al lavoro per la prossima stagione. Il via libera definitivo è atteso entro le prossime ore.

© Riproduzione riservata

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