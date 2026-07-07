Ladri seriali nelle auto in sosta nella provincia senese: tre denunce dopo le indagini dei carabinieri

SOVICILLE – I carabinieri hanno concluso un’articolata attività investigativa che ha permesso di individuare e denunciare tre soggetti, considerati i presunti autori di una raffica di furti su autovetture in sosta, messi a segno in diverse località della provincia senese.

L’indagine ha preso il via a seguito delle denunce presentate da cittadini italiani e stranieri che, nella giornata dello scorso 2 giugno, avevano subito il danneggiamento e il saccheggio dei propri veicoli mentre si trovavano parcheggiati in aree di sosta o nei pressi di mete d’interesse.

Attraverso un meticoloso lavoro di analisi delle testimonianze, riscontri sui passaggi veicolari e accertamenti sul modus operandi, i militari dell’Arma sono riusciti a ricostruire il raggio d’azione della banda. Il gruppo criminale agiva come una vera e propria ‘batteria’ organizzata: nel giro di pochissime ore, tra le 13,30 e le 17, i malviventi hanno colpito in rapida successione nei territori comunali di Sovicille, Monteroni d’Arbia e Asciano.

Il modus operandi adottato era sistematico: mediante l’effrazione dei cristalli dei veicoli, i soggetti riuscivano a introdursi rapidamente all’interno degli abitacoli per asportare borse, valigie e oggetti di valore lasciati temporaneamente incustoditi dai proprietari. Sei i colpi accertati e messi a segno in una sola giornata, per un danno complessivo quantificato in svariate migliaia di euro.

Gli elementi probatori raccolti dai Carabinieri hanno permesso di identificare con precisione i tre presunti responsabili delle spaccate. Si tratta di tre uomini di 53, 27 e 18 anni, tutti legati da vincoli di parentela, residenti e domiciliati tra le province di Pisa e Firenze, e già gravati da numerosi precedenti di polizia per reati specifici contro il patrimonio.

Al termine dell’attività investigativa, i tre soggetti sono stati denunciati per l’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso.

L’Arma dei carabinieri raccomanda nuovamente a cittadini e turisti di non lasciare mai oggetti di valore, borse o dispositivi elettronici in vista all’interno dei veicoli in sosta, al fine di prevenire e scoraggiare tali reati predatori.