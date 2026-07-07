Blue Forum 2026 Video News 7 Luglio 2026 07:55 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News AdnTalks | Intervista a Stefano Graziano Video News Trump “confessa”: “Ho chiamato la Fifa per togliere l’espulsione di Balogun” Video News Civitillo (Seri): “Con Eni realizzeremo gigafactory più grande d’Europa” Video News Urso: “Prima pietra per far diventare Brindisi polo della transizione Video News Ricci (Eni): Brindisi è “una grande riconversione industriale” Video News Un nuovo inizio per l’industria a Brindisi, Decaro: “noi saremo attenti a seguire anche le Video News Sport: nasce Fiera Ice Arena, posa del primo pilastro a Rho Fieramilano Video News open gate Video News I milioni a Farage e il prezzo della politica anti-élite Video News Sicurezza stradale: Fusco (Fondazione Caracciolo), “Innovazione e formazione devono procedere Video News Trasporto ferroviario: Giaconia (Trenitalia), “Intermodalità e innovazione per la mobilità Video News Rigenerazione urbana: Cavo (Confcommercio), “Centri storici sostenibili per rilanciare i quartieri” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 26.4 ° C 27.8 ° 25.4 ° 63 % 0.5kmh 0 % Mar 33 ° Mer 34 ° Gio 38 ° Ven 38 ° Sab 38 ° Ultimi articoli Primo Piano Spaccio fra la vegetazione a Fucecchio: arrestati due pusher di 26 e 23 anni Economia Firenze e Pisa, giugno da record: superato il milione di passeggeri Primo Piano Confindustria Toscana Centro e Costa in assemblea, Baroncelli: “Manifattura torni al centro dell’agenda politica” Sport nazionale Sport: nasce Fiera Ice Arena, posa del primo pilastro a Rho Fieramilano Sport nazionale “Credo nella numerologia, il 6 ci aiuterà”, ma Martinez perde e si dimette da ct Portogallo SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News AdnTalks | Intervista a Stefano Graziano Video News Trump “confessa”: “Ho chiamato la Fifa per togliere l’espulsione di Balogun” Video News Civitillo (Seri): “Con Eni realizzeremo gigafactory più grande d’Europa” Video news Video News AdnTalks | Intervista a Stefano Graziano Video News Trump “confessa”: “Ho chiamato la Fifa per togliere l’espulsione di Balogun” Video News Civitillo (Seri): “Con Eni realizzeremo gigafactory più grande d’Europa”