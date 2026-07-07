Calderone ad AdnTalks: “Su occupazione numeri positivi da consolidare. Con sindacati confronto produttivo, pur nelle differenze”

(Adnkronos) – Dai contratti al rapporto con i sindacati passando per il salario giusto e il fisco. Molti i temi affrontati dalla ministra del Lavoro, Marina Calderone, intervistata ad Andktalks dal direttore Davide Desario.

“La convergenza è sicuramente replicabile su altri fronti perché il percorso di confronto e ascolto reciproco” con le parti sociali “ha portato a interventi su altri temi” come ad esempio “il decreto 159 del 2025, il decreto sicurezza, che è stato frutto di confronto, ascolto e condivisione con le parti sociali”, ha sottolineato. “Poi, come ha detto la presidente Meloni anche in occasione del congresso della Uil, ci sono momenti in cui andremo d’accordo e momenti in cui non andremo d’accordo. Ma il confronto c’è ed è un confronto assolutamente produttivo”, ha aggiunto.

Quanto ai contratti “si devono rinnovare per tempo e alla giusta retribuzione”. Sull’occupazione ci sono “numeri positivi da consolidare”. “Non penso che la Cgil sia contraria al tema del salario giusto – ha detto ancora – Le annotazioni fatte da Landini sul decreto 1 maggio sono che ‘non c’è niente per i lavoratori’. Però ha omesso di ricordare che avevamo anticipato l’impegno a favore dei lavoratori con la legge di bilancio 2026 che mette 2 miliardi euro”. “E inoltre, nel decreto 1 maggio c’è un passaggio importante, pur nel rispetto dell’autonomia delle parti, cioè che i contratti si rinnovano a scadenza. E se ciò non avviene, bisogna riconoscere un’indennità provvisoria in attesa del rinnovo”, ha ricordato la ministra.

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