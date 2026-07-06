34.4 C
Firenze
lunedì 6 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Incendi boschivi, al via la campagna 2026 in Toscana: un nuovo piano per adattarsi ai cambiamenti climatici

La complessa macchina dei soccorsi conta su 4.000 volontari e una vasta flotta aerea, coordinati dalla Sala Operativa Unificata per monitorare il rischio h24

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
L'incendio sul monte Faeta (foto telegram Eugenio Giani)
2 ' di lettura

La Toscana inaugura la campagna antincendi boschivi 2026 con un netto cambio di prospettiva. Non si tratta più soltanto di spegnere le fiamme, ma di capirne l’origine e anticiparle. Questo è il principio alla base del documento Strategie di adattamento ai cambiamenti climatici per la gestione del rischio incendi boschivi, presentato a Firenze, a Palazzo Strozzi Sacrati, dal presidente della Regione Eugenio Giani e dall’assessore all’agricoltura Leonardo Marras. Il testo, che guiderà il piano operativo per il triennio 2027-2029, punta a studiare le vulnerabilità del territorio per prevenire i roghi, superando la logica della sola gestione dell’emergenza.

A spingere verso questo nuovo approccio sono i dati recenti. Nel primo semestre dell’anno si sono già verificati 151 incendi, a dimostrazione di come il pericolo non sia più circoscritto ai mesi estivi. L’episodio più critico ha colpito il Monte Faeta, al confine tra le province di Pisa e Lucca, dove tra la fine di aprile e l’inizio di maggio sono bruciati 660 ettari di bosco. Si tratta di un evento insolito per il periodo primaverile, innescato da un mix di fattori ormai strutturali: l’innalzamento delle temperature, l’abbandono delle campagne e la crescita delle zone di contatto tra le aree urbane e quelle rurali.

Per mitigare questi fenomeni, l’amministrazione regionale destina circa il 40% delle risorse disponibili alla prevenzione. Tra i progetti attivi figurano le comunità antincendio, note come ‘Firewise’, e una ventina di piani territoriali specifici. Per rimarginare le ferite lasciate dai roghi recenti è stato varato un piano di recupero da 400mila euro per il Monte Faeta, seguendo il modello di salvaguardia ambientale già applicato in passato a Calci e Massarosa.

Sul fronte strettamente operativo, la macchina organizzativa può contare su una forza di circa 4.000 volontari e 400 operai forestali, supportati da oltre 600 mezzi e una flotta aerea che arriva fino a 10 elicotteri. A coordinare gli interventi è la Sala Operativa Unificata Permanente, attiva giorno e notte, affiancata da sette centri provinciali e da presidi estivi sulle isole di Capraia, Giglio e Pianosa. Un ruolo centrale è affidato all’addestramento del personale, concentrato nel polo La Pineta di Tocchi, una struttura dedicata a preparare gli operatori a scenari che cambiano rapidamente. La rete di sicurezza sul territorio include inoltre accordi di collaborazione con i Vigili del Fuoco e i Carabinieri Forestali.

La componente istituzionale richiede però il supporto dei cittadini. Dal 13 giugno e fino al 31 agosto vige il divieto assoluto di abbruciamento dei residui vegetali, mentre l’andamento del rischio è monitorabile quotidianamente tramite il bollettino curato dal consorzio LaMMA e dal Cnr-Ibe.

Il presidente Giani ha evidenziato come la tutela del patrimonio boschivo si traduca in protezione per l’economia, il turismo e la sicurezza pubblica. “Non basta intervenire quando il fuoco è già divampato”, ha precisato, richiamando la necessità di politiche lungimiranti. Sulla stessa linea l’assessore Marras, il quale ha ricordato come i roghi odierni siano più veloci e difficili da domare. “Il rischio non è più confinato alla sola estate”, ha spiegato, “solo unendo organizzazione, conoscenza scientifica, pianificazione e responsabilità condivisa possiamo rendere il territorio toscano più sicuro e più resiliente”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
34.4 ° C
35 °
32.1 °
33 %
1.3kmh
9 %
Lun
33 °
Mar
33 °
Mer
35 °
Gio
38 °
Ven
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2207)ultimora (1326)Video Adnkronos (473)sport (116)salute (88)Tecnologia (68)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati