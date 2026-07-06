Memoria: con un monologo civile a Piazzale Loreto la cittadinanza inciampa nel ricordo Video News 6 Luglio 2026 12:46 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Italia regina europea del turismo anche nell’estate 2026 Video News Memoria: con un monologo civile a Piazzale Loreto la cittadinanza inciampa nel ricordo Video News Poste Italiane svetta anche in tempo di saldi tra carte emesse, e-commerce e logistica Video News Cultura: Farchioni1780 porta a Umbria Jazz “Ascoltare il mondo”, viaggio tra suono, poesia e Video News Insurtech Days 2026: il futuro dell’assicurazione tra vita, salute e longevità al centro della II Video News Ranucci Brandimarte (IIA), ‘molte più energie in prevenzione e assistenza’ Video News Assicurazioni: Tessitore (InSalute Servizi), ‘centralità di salute e prevenzione trasformano ruolo Video News Assicurazioni: Losito (EY), ‘con meno figli, servizi per cura degli anziani saranno servizio Video News Assicurazioni: Cattaneo (Reale Mutua), ‘prevenzione, protezione e cura costituiscono paradigma da Video News Sla, a Savona Aisla inaugura ‘La Casa di Silvia’, ospitalità accessibile per pazienti e caregiver Video News Vertice Nato ad Ankara, i temi sul tavolo Video News Sla, Soverino (Aisla): ‘la Casa di Silvia trasforma solidarietà in aiuto concreto’ Carica altri Firenze nubi sparse enter location 31.3 ° C 31.4 ° 29.8 ° 47 % 0.9kmh 53 % Lun 33 ° Mar 34 ° Mer 35 ° Gio 39 ° Ven 38 ° Ultimi articoli Cronaca Pisa, controlli a tappeto dei Carabinieri: 15 denunce per guida in stato di ebbrezza, armi e furti Primo Piano In scooter contro un’auto: dramma sulla Francesca Sud, muore a 18 anni Sport nazionale Calcio, Ssc Napoli apre Centenario con nuovo Home Kit e iniziative dedicate a storia, passione e appartenenza Tecnologia iPhone Ultra, il pieghevole Apple in scorte limitatissime Tecnologia Rhythm Paradise Groove, la recensione SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Italia regina europea del turismo anche nell’estate 2026 Video News Memoria: con un monologo civile a Piazzale Loreto la cittadinanza inciampa nel ricordo Video News Poste Italiane svetta anche in tempo di saldi tra carte emesse, e-commerce e logistica Video news Video News Italia regina europea del turismo anche nell’estate 2026 Video News Memoria: con un monologo civile a Piazzale Loreto la cittadinanza inciampa nel ricordo Video News Poste Italiane svetta anche in tempo di saldi tra carte emesse, e-commerce e logistica