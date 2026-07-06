Assicurazioni: Cattaneo (Reale Mutua), ‘prevenzione, protezione e cura costituiscono paradigma da Video News 6 Luglio 2026 10:13 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Insurtech Days 2026: il futuro dell’assicurazione tra vita, salute e longevità al centro della II Video News Ranucci Brandimarte (IIA), ‘molte più energie in prevenzione e assistenza’ Video News Assicurazioni: Tessitore (InSalute Servizi), ‘centralità di salute e prevenzione trasformano ruolo Video News Assicurazioni: Losito (EY), ‘con meno figli, servizi per cura degli anziani saranno servizio Video News Sla, a Savona Aisla inaugura ‘La Casa di Silvia’, ospitalità accessibile per pazienti e caregiver Video News Vertice Nato ad Ankara, i temi sul tavolo Video News Sla, Soverino (Aisla): ‘la Casa di Silvia trasforma solidarietà in aiuto concreto’ Video News Sla, Cappello (L’altro mare), ‘con la Casa di Silvia vacanze accessibili e inclusive’ Video News Sla, Viaggi (Comune Savona), ‘mare deve essere accessibile a tutti’ Video News Sla, papà di Silvia Codispoti, ‘casa in suo ricordo a comunità Aisla gesto spontaneo’ Video News Sla, Soverino (Aisla): ‘la Casa di Silvia trasforma solidarietà in aiuto concreto’ Video News Robert Powell ricorda il suo ‘Gesù di Nazareth’ con Zeffirelli: “Sul set una truccatrice scoppiò a Carica altri Firenze nubi sparse enter location 31.3 ° C 31.4 ° 29.8 ° 47 % 0.9kmh 53 % Lun 33 ° Mar 34 ° Mer 35 ° Gio 39 ° Ven 38 ° Ultimi articoli Politica Un altro ‘acquisto’ in un capoluogo di provincia per Futuro Nazionale: a Siena c’è Maria Antonietta Campolo Cronaca Meyer, si chiude l’anno della scuola ospedaliera: 469 alunni coinvolti e l’avvio del nido in Oncoematologia Ambiente ed Energia Isole di calore urbane, fino a -4°C con più alberi e suoli naturali Economia Bibbona, quasi pronta la nuova cassa di espansione sul Fosso della Madonna: investimento da 3 milioni di euro Tecnologia Resi troppo lenti? Il consumatore vira sulla rivendita digitale SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Insurtech Days 2026: il futuro dell’assicurazione tra vita, salute e longevità al centro della II Video News Ranucci Brandimarte (IIA), ‘molte più energie in prevenzione e assistenza’ Video News Assicurazioni: Tessitore (InSalute Servizi), ‘centralità di salute e prevenzione trasformano ruolo Video news Video News Insurtech Days 2026: il futuro dell’assicurazione tra vita, salute e longevità al centro della II Video News Ranucci Brandimarte (IIA), ‘molte più energie in prevenzione e assistenza’ Video News Assicurazioni: Tessitore (InSalute Servizi), ‘centralità di salute e prevenzione trasformano ruolo