Fugge all’alt della polizia: arrestato anche per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

SIENA – Nella notte appena trascorsa, è stato arrestato dalla polizia per fuga pericolosa, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un uomo di 46 anni residente a Siena.

L’uomo si era dato alla fuga a bordo della propria autovettura senza fermarsi all’alt della polizia ed è stato bloccato dagli agenti dopo un inseguimento.

I poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di pattugliamento del territorio, alle 2,30 circa del 6 luglio, all’altezza dell’incrocio tra via Guido da Siena e Strada Petriccio e Belriguardo, si sono imbattuti in un’autovettura sospetta che volevano sottoporre a controllo.

L’auto, tuttavia, non si è fermata dandosi alla fuga e allontanandosi repentinamente per via Milanesi e poi, controsenso, con una manovra spericolata in viale Mameli.

A quel punto ne è scaturito un vero e proprio inseguimento da parte degli agenti delle volanti, proseguito in viale Cavour, per poi giungere in via Roberto Franchi, dove la fuga è terminata.

Il conducente del veicolo, a bordo della propria utilitaria insieme ad una donna di 38 anni residente a Siena e ad un altro uomo di 43 anni, residente a Grosseto, ha provato a darsi ulteriormente alla fuga a piedi nel prato di un condominio lì vicino ma, inseguito, è stato subito bloccato.

Il 46enne ha opposto una forte resistenza, tanto da far nascere una colluttazione, nel corso della quale i poliziotti hanno riportato lievi ferite ma sono riusciti definitivamente a fermarlo.

Dai primi accertamenti, secondo quanto dichiarato dall’arrestato, è emerso che all’interno dell’auto e nella disponibilità degli occupanti ci sarebbe stata della sostanza stupefacente, della quale i tre si sarebbero disfatti durante la fuga, sostanza che tuttavia non è stata successivamente rinvenuta dai poliziotti.

La perquisizione del mezzo e delle persone a bordo ha dato esito negativo.

L’uomo, è stato quindi arrestato in flagranza per i reati di fuga pericolosa, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Questa mattina, durante l’udienza il Gip ha convalidato l’arresto e l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora dalle 20 alle 7.

Per contatti: PD Alessia Baiocchi alessia.baiocchi@poliziadistato.it cell. 3346907823