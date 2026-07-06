L’US Grosseto ufficializza l’arrivo dell’attaccante Mattia Gaddini

GROSSETO – L’US Grosseto 1912 ha ufficializzato l’ingaggio di Mattia Gaddini, nuovo innesto per l’attacco biancorosso. Il calciatore, nato nel 2002, approda alla corte del Grifone forte di un’esperienza consolidata nelle categorie nazionali.

Il suo profilo è caratterizzato da un percorso che conta complessivamente 130 apparizioni tra i professionisti e i dilettanti, suddivise in 90 presenze in Serie C e 40 in Serie D. Il bottino realizzativo di 32 reti e 15 assist conferma la sua capacità di incidere nella fase offensiva.

Cresciuto calcisticamente tra diverse realtà, Gaddini ha già vestito in passato le maglie di Cittadella, Carpi, Arezzo e Pontedera, maturando una conoscenza del campo che ora metterà al servizio della formazione grossetana.